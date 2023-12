Oggi fa male guardare la classifica. Ancora peggio se la si paragona a quella dell'anno scorso in cui il Napoli di Spalletti guardava tutti dall'alto verso (41) il basso con già otto punti di vantaggio sul Milan, alla 15esima di campionato. Al netto di errori, lacune e rimpianti però c'è un dato che deve far riflettere. La difesa dei campioni d'Italia oggi è la più perforata di tutte (18 reti al passivo con una media superiore ad un gol a partita). E non solo delle squadre di vertice, ma è tra le peggiori fino alla pancia della graduatoria. Gli azzurri incassano tanti, troppi gol, soffrono sulle palle inattive e spesso perdono la... «testa» negli scontri aerei. Certamente l'assenza di Kim pesa tanto nell'equilibrio difensivo, ma possibile che senza un solo giocatore - per quanto un top player - la squadra abbia avuto un'involuzione del genere? Guglielmo Stendardo non ha dubbi. L'ex difensore napoletano che ha vestito tra le altre le maglie di Juve, Atalanta e Lazio e che oggi ha messo la toga sulle spalle, insegna ed allena alla Luiss a Roma è perentorio.

«Kim è riuscito in un anno a fare meglio di un gigante come Koulibaly e non a caso è stato anche premiato come migliore difensore del campionato. La sua assenza si sente tantissimo in difesa. Il sudcoreano ha caratteristiche diverse dagli altri: ha velocità e capacità di andare sempre nell'uno contro uno e riusciva anche a colmare qualche buco che creava qualche altro difensore». Oggi quelle falle fanno acqua da tutte le parti. «Oggi il Napoli prende gol al primo errore. Basta rivedere le prestazioni dei singoli finora: ogni difensore ha commesso sempre qualche disattenzione determinante ai fini del risultato». La mente torna alla partita dello Stadium di venerdì sera. «Anche a Torino il Napoli ha pagato a caro prezzo un errore individuale. Prendiamo il gol di Gatti: si guarda la palla invece che guardare l'uomo». Ecco che viene fuori l'anima del possente centrale difensivo di un tempo. «Certo, il difensore deve anche guardare la palla, ma è l'uomo che si marca. È l'uomo che fa gol: la palla non va in porta da sola. Purtroppo questo è un difetto che ho visto spesso quest'anno: non è la prima volta che succede, penso alla gara con il Milan al Maradona...».

Stendardo riavvolge il nastro e trova il peccato originale. «Spalletti non doveva mai andare via da Napoli: parliamo del migliore che abbiamo in Italia e che non a caso oggi allena la Nazionale. E comunque se proprio non si riusciva a trattenerlo andava sostituito subito con un allenatore del suo livello. E questo non è stato fatto con Garcia. Mazzarri? Un tecnico che con la sua esperienza può provare a risanare qualcosa che si era già rotto. La classifica ora è compromessa, ma è anche vero che la squadra resta fortissima ed ora il calendario dovrebbe essere più agevole».