De Laurentiis, voglia di Koulibaly: «Dybala? Vie del Signore infinite»

«Koulibaly arriva nei prossimi giorni. Gli abbiamo offerto sei milioni per cinque anni, meglio di questo non potremmo fare, soprattutto in un clima post-pandemia». Queste le parole di Edo De Laurentiis, vice presidente del Napoli che sta seguendo la squadra a Dimaro. «Koulibaly è un uomo vero, ha dimostrato di essere una persona speciale. Per noi confermarlo come giocatore e dirigente è la cosa più importante al mondo. Volevamo farlo anche con Albiol, ma purtroppo ha preso una decisione familiare ed è tornato in Spagna».

E per Mertens? «Gli è stata offerta una cifra importante, due milioni e mezzo di euro netti. Penso che accetterà. Napoli è una città che gli ha dato molto e gli potrà dare ancora parecchio» ha continuato dalla piazza di Dimaro. Giuntoli, ieri, aveva chiuso le porte a un eventuale arrivo di Dybala, ma per De Laurentiis non è così scontato: «Chi lo sa, le vie del Signore sono infinite».