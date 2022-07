Napoli, Dimaro si colora d'azzurro e Kvicha già nuovo idolo dei tifosi

È tornata la macchia azzurra in Trentino. L'obiettivo degli organizzatori a Dimaro, quest'anno, era almeno riavvicinare gli standard registrati nel 2019, ultima estate prima della pandemia, e i numeri in questo momento dicono che finalmente qualcosa si muove. Si muovono i tifosi, ad esempio, che sono tornati numerosi in questo primo weekend che ha visto l'accoglienza alla squadra di Spalletti. E si muovono anche gli animi dei napoletani, che ancora fremono dopo un finale di stagione che ha lasciato qualche sorriso e troppo rammarico.



Lo stadio di Dimaro, in questa prima due giorni di allenamenti, non ha mai lasciato soli gli azzurri. Abbracci sin dall'arrivo allo Sporthotel Rosatti, poi tutti a Carciato dove Fabian e compagni hanno già svolto quattro allenamenti che hanno visto quasi sempre il pienone: tra la spinta del weekend e la voglia di Napoli, tremila e oltre le presenze che si sono alternate sugli spalti e anche nella zona antistante, sempre attrezzata al massimo per far felici non solo i tifosi ma anche le famiglie che sono al seguito. È stato proprio Spalletti tra i più acclamati dal pubblico: l'allenatore azzurro ha chiesto ai suoi calciatori di salutare e applaudire i presenti al primo allenamento venerdì, poi si è lasciato andare a qualche sorriso in più per l'affetto dei napoletani presenti. Il pubblico ha scelto già Kvaratskhelia come nuovo beniamino, cori e attesa anche per Gianluca Gaetano, che è l'unico napoletano al momento nel giro della prima squadra e che viene coccolato dai presenti. Olivera ha toccato ieri per la prima volta con mano la realtà napoletana: l'uruguaiano si è prestato a qualche siparietto con i presenti al momento delle firme lasciandosi coccolare dal calore azzurro. L'ultimo a guadagnarsi la standing ovation, in ordine di tempo, è stato Lobotka: arrivato nel pomeriggio di ieri, si è preso l'applauso dei tifosi fino all'abbraccio con Spalletti.





Ma quando il pallone va nel cesto e gli azzurri tornano in hotel, i tifosi presenti a Dimaro provano a far sentire forte la voce. È il mercato a fare breccia nei loro pensieri: tutti aspettano Koulibaly e vorrebbero trattenere a ogni costo il capitano del futuro, c'è chi spera di rivedere a Dimaro Mertens e c'è chi sogna. Perché a luglio è giusto anche farlo. Dybala è il chiodo fisso delle speranze azzurre, tutti ne sussurrano il nome e lo pronunciano solo se interrogati sul sogno dell'estate, che le parole di Giuntoli hanno però allontanato.