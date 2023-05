Dimaro, il ritiro del Napoli verso il record di presenze: nuova tribuna allo stadio

Sarà per Dimaro-Folgarida il pre-campionato dei primati: perché da tempo molte struttura sono sold out e si annuncia una partecipazione straordinaria di tifosi, con benefici anche per le località vicine come Caldes, Monclassico, Mezzana.

Un boom di presenze: gli organizzatori trentini sono certi che saranno almeno il triplo rispetto all’estate scorsa e potrebbero anche superare le centomila presenze. Motivo che spinge la prefettura di Trento a una serie di misure che dovranno essere formalizzate in queste ore: perché proprio oggi una delegazione di dirigenti del Napoli, guidata da Valentina De Laurentiis, ormai nuova responsabile del marketing al posto di Alessandro Formisano che a fine stagione lascerà il suo incarico di head of operation, farà il punto della situazione con i vertici della prefettura.

La piccola piazza Madonna della Pace dove solitamente si svolgono gli eventi aperti al pubblico non è ritenuta sufficiente alla luce dell’invasione, attesa, di tifosi azzurri: motivo per cui la maggior parte delle manifestazioni - dai concerti alla presentazione della squadra - dovrebbero spostarsi in un altro spazio, che consenta maggior vie di fuga.

In effetti, per motivi di ordine pubblico, la piccola piazza avrebbe limitazioni di accessi: e poiché si immagina una presenza record, visto lo scudetto conquistato, assai superiore anche al terzo anno di Sarri, ecco che serve ipotizzare di spostare tutti gli eventi aperti al pubblico in spazi più aperti. Per evitare il numero chiuso. Il Napoli ha chiesto anche la realizzazione di una nuova tribuna che possa ospitare almeno altre 500 persone.

Dimaro ospiterà il Napoli dal 14 al 25 luglio e come sempre sono almeno tre le amichevoli che la squadra disputerà.