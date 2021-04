Diogo Dalot nel mirino del Napoli: a fine anno tornerà a Manchester

Una stagione di prova in Italia l'ha già completata con la maglia del Milan, ma a fine anno Diogo Dalot farà ritorno al Manchester United, il club che ne detiene il cartellino e che l'aveva spedito in prestito in Serie A qualche mese fa. Difficile la riconferma del club rossonero - che non ha opzioni per l'acquisto - da qui l'interesse del Napoli, confermato in portogallo dal quotidiano Record.

Il club azzurro è da tempo alla ricerca di un elemento con quelle caratteristiche nella zona di campo presidiata da Dalot e il portoghese non resterà allo United nonostante le ottime cose fatte vedere a Milano con Pioli in questa stagione. L'attenzione del Napoli c'è, il calciatore è valutato circa 25 milioni e il contratto, in scadenza nel 2023, può essere un'ottima arma per chi ha voglia di investire su di lui.