Sassuolo, Dionisi: vittoria ai migliori «Ma potevamo anche fare gol»

Servivano ambizioni e presunzione, ma il Sassuolo visto al Maradona non è riuscito a mettere in campo quasi nulla. Lo sa bene anche Alessio Dionisi, allenatore dei neroverdi travolti a Fuorigrotta nel primo tempo e messi al tappeto nella ripresa con un poker. «È difficile commentare, abbiamo creato anche tanto ma ha vinto chi l'ha meritato di più. Ci dispiace per l'espulsione finale, forse quello non lo meritavamo» le parole dell'allenatore emiliano.

«Nel primo tempo potevamo fare gol, nella ripresa abbiamo costruito bene, poi abbiamo mandato in porta Osimhen per il 4-0 e si è chiusa lì con l'espulsione successiva» ha continuato Dionisi a Dazn «Non ci aspettavamo di poter costruire così tante occasioni, ma il Napoli ci ha fatto due gol alle prime due occasioni. È una squadra forte, non devo dirlo io, vanno in gol facilmente, giocano la palla meglio di tutti, ma potevamo anche fare gol. Se non abbiamo segnato è colpa nostra. Osimhen? In Serie A tutti soffrono il suo attacco alla profondità. Venire a fare partita a Napoli non è da tutti. Ci brucia aver perso così, potevamo evitarla ma non cambia nulla del nostro lavoro, sarà una lezione per noi».