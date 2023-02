Dionisi rende meriti al Napoli: «Peccato, noi dovevamo far gol»

«Abbiamo affrontato una squadra forte e in fiducia. Peccato, in alcune situazioni potevamo riaprirla» dice Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo. «Il Napoli ha vinto con merito, ma potevamo restare attaccati alla gara, lo meritavamo per le occasioni avute. La squadra di Spalletti ha qualità, hanno schierato tutti i loro migliori e a noi mancava Berardi: magari con lui avremmo fatto ancora meglio» ha spiegato a fine gara il neroverde.

Anche un gol annullato a fine primo tempo. «Dal campo si hanno percezioni diverse, quando affronti squadre importanti come il Napoli spesso la chiamata va a loro, ma lasciamo perdere. Il gol era da annullare» ha ammesso a Dazn Dionisi «Ha vinto la squadra più forte, ma è un peccato: in due partite contro di loro abbiamo creato tanto ma non siamo riusciti a fare nemmeno un gol. Avevo chiesto coraggio alla squadra, ci resta una prestazione buona, ma non abbiamo portato a casa nemmeno un punto. Non ho rammarico, ripartiremo da quanto visto in campo».