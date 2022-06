Djuric, il Napoli chiede informazioni: può essere l'alternativa a Petagna

Osimhen ok, Mertens chissà, ma anche il futuro di Andrea Petagna è tutto da decifrare in casa Napoli. Il club azzurro potrebbe lasciare andare il calciatore ex Atalanta e Spal in estate, proprio per questo si guarda attorno per i possibili eredi del ruolo di terza punta.

Secondo Sky Sport, gli azzurri avrebbero chiesto informazioni anche per Milan Djuric, attaccante della Salernitana del 1990 che è stato protagonista con Nicola nella rincorsa salvezza. I granata vogliono trattenerlo ad ogni costo anche il prossimo anno, su di lui si è mossa anche la Fiorentina.