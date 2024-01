Il Tottenham va su Badé: Dragusin libero per il Napoli?

Il mercato del Napoli si intreccia con quello del Tottenham. Il club inglese e gli azzurri si sono giocati offerte e contro offerte per Radu Dragusin negli ultimi giorni: il difensore romeno del Genoa è stato in questa settimana l'obiettivo principe della difesa per entrambi i club, ma ora gli equilibri di mercato degli Spurs sembrano essere cambiati.

Secondo quanto riportato da El Chiringuito Tv nelle ultime ore, infatti, il Tottenham si sarebbe fatto sotto con il Siviglia per l'acquisto di Loïc Badé, difensore francese che gioca in Spagna e che potrebbe essere il prescelto del club inglese. A quel punto si libererebbe l'interesse per Dragusin, su cui il Napoli potrebbe affondare il colpo: il Genoa chiede comunque almeno 30 milioni di euro per lasciarlo partire.