Uno striscione semplice, una frase semplice, come sempre in questi momenti. Ma anche laha voluto manifestare l'affetto di tutta la tifoseria azzurra per, allenatore delche in queste ore ha perso la sorella Francesca.si legge sullo striscione apparso in queste ore in città e firmato proprio dai sostenitori dei gruppi organizzati in Curva B. I tifosi, negli ultimi giorni, si erano fatti notare in città solo per messaggi rivolti alla, contro il ritorno del calcio italiano post coronavirus con gli stadi chiusi.