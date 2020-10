Non ci sarà il Pallone d'Oro, allora ecco che France Football fa spazio alla storia: la rivista sportiva francese voterà in questo finale di mese di ottobre il "Dream Team del Pallone d'Oro", come annunciato dal propsio sito ufficiale, una squadra di stelle del calcio più o meno recente che saranno schierate in campo con un 3-4-3 da sogno.

Tanti i nomi che farebbero gola a qualsiasi allenatore. In avanti, ovviamente, anche Diego Armando Maradona: l'ex stella del Napoli non ha mai vinto il Pallone d'Oro - in quegli anni non era previsto il riconoscimento europeo ai calciatori sudamericani - ma è stato di diritto inserito nella lista. Nella sua categoria - trequartisti avanzati - si giocano un posto anche Roberto Baggio, Pelé, Platini, Rivera e Socrates. Insomma, il meglio della storia del calcio.

🌟The 20 nominees as the best offensive midfields of all time !https://t.co/5T9yu9rFxq#BOdreamteam pic.twitter.com/awvaDH9Exx — France Football (@francefootball) October 12, 2020

