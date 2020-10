Si sono conosciuti sul campo da calcio, entrambi in maglia Utrecht prima di quel maledetto incidente. Dries Mertens e Mihai Nesu sono grandi amici e il belga non dimentica le avventure vissute insieme in Olanda. Nei giorni scorsi, l'attaccante del Napoli ha fatto arrivare alla sua Fondazione, la Mihai Nesu Fondation un assegno da 12mila euro effettuata attraverso l’Associazione Just Children Onlus di Pomigliano d’Arco.

Una somma che servirà a finanziare la costruzione di un campo di calcio che verrà realizzato all’interno di un complesso di recupero della fondazione. Nesu, romeno passato in Olanda, ha smesso i panni del calciatore nel 2011 dopo l'incidente in allenamento che lo ha costretto sulla sedia a rotelle.

