Dybala, famiglia al museo di Diego: «Spero di poterci venire presto»

Una visita del cuore quella che la famiglia Dybala ha voluto fare al Museo dedicato da Massimo Vignati a Diego Armando Maradona. La famiglia dell'argentino della Roma - conteso anche dal Napoli a lungo in estate - si è recata in visita ai cimeli dell'ex campione azzurro, per scoprire da vicino il mondo di Diego a Napoli e quel legame mai interrotto con la città. «Grazie per aver accolto la mia famiglia. Per noi argentini Diego è più di un idolo, un giorno spero di poter venire anche io lì per poter scoprire la sua storia» ha detto poi lo stesso Dybala in un video messaggio.