Napoli, il retroscena Dybala: «Ci vedemmo in Argentina, ma...»

«Incontrammo di persona Dybala in Argentina quando giocava ancora lì e lo tenevamo d’occhio, parlammo col suo agente, si trattava anche di cifre molto importanti per un ragazzo che aveva fatto un campionato di B, ma noi eravamo molto interessati» svela Riccardo Bigon, ex direttore sportivo azzurro che svela un retroscena di mercato sulla Joya che ora è in attesa di nuova squadra. «Non era facile prenderlo, anche perché era extra comunitario. Quando poi andò dal Palermo alla Juventus le cifre lievitarono troppo».

«Da Bologna prenderei Arnautovic, Schouten e Svanberg per Napoli, hanno il livello per stare in una squadra così di prima fascia» ha aggiunto Bigon a Radio Marte, dopo aver conosciuto bene la piazza bolognese negli ultimi anni di lavoro. «Spero da un po’ di anni che si possa vincere lo scudetto, ci ho sperato anche quando ero lì e si poteva vincere nell'ultima stagione. Come diceva Benitez, bisogna nuotare per non morire, la capacità di reggere 10 mesi a quei ritmi lì non è facile, ma essere tornati in Champions League permette al club di essere sempre ai massimi livelli del calcio europeo».