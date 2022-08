Dybala alla fine sceglie Napoli: ma solo per un weekend a Capri

Escursione in barca sotto i faraglioni di Capri, pranzo a Nerano, serata in Costiera: Paulo Dybala alla fine ha scelto Napoli, sì, ma solo per il mare e per un weekend romantico insieme con la sua Oriana. L'argentino della Roma, dopo la vittoria in casa della Salernitana, ha approfittato del giorno di pausa concesso dal club giallorosso per qualche ora tra il sole, il mare e il relax di ferragosto della città che avrebbe potuto scegliere anche sul mercato, quando il Napoli ha provato a portarlo alla corte di Spalletti.