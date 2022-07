Napoli, è sfumato il sogno Dybala: rifiuta l'azzurro e dice sì alla Roma

No al Napoli, sì alla Roma. Sembra quasi un vecchio spot pubblicitario visto in tv, invece è la decisione presa da Paulo Dybala: l'argentino ex Juventus ha scelto il suo futuro, dicendo sì alla Roma di Mourinho nelle ultime ore e vanificando le intenzioni del Napoli, che pure aveva messo gli occhi su di lui. Tutto inutile, a quanto pare: secondo Sky Sport, nella notte è arrivata la fumata bianca decisiva, con i giallorossi che aggiungono un elemento di spessore al proprio pacchetto offensivo.

Una rincorsa durata settimane per i giallorossi, accelerata arrivata nelle ultime ore. Dybala aveva detto no al Napoli nonostante un'offerta economicamente importante da parte del club di Aurelio De Laurentiis, in linea con i 6 milioni di ingaggio richiesti dall'entourage del calciatore. Non è bastato: hanno avuto la meglio il progetto, la vision giallorossa, Mourinho in panchina e anche il momento vissuto dal club.