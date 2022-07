Dybala, testa a testa Napoli-Roma: ma De Laurentiis offre di più

Per Paulo Dybala è corsa a due: secondo quanto riportato da Sky Sport, l'argentino è orami questione tra Napoli e Roma, con l'Inter che sembra costretta a farsi fuori da sola visto il mercato in uscita. La proposta dei giallorossi è importante, ma anche quella del Napoli di De Laurentiis non scherza, una notizia che alimenta il sogno dei tifosi di vedere la Joya in maglia azzurra il prossimo anno.

La mossa della Roma fa leva sulla voglia dell’argentino, dalla Capitale non intendono fare aste e hanno fatto una proposta modulata tra fisso e bonus legati a presenze e obiettivi, con un ingaggio più basso (intorno ai 4,5 più bonus). Il Napoli starebbe lavorando da giorni in silenzio per presentare una proposta che salvaguardi i diritti immagine ma sia in linea con le richieste del giocatore (6 milioni annui). Spalletti e Mourinho sarebbero coinvolti in prima persona per l'affare.