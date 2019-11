Ne parlano nel quartiere, la cercano dai palazzi vicini e la fotografano dagli elicotteri di passaggio. L’oggetto di tanta attenzione, tra i cittadini di Bagnoli, è una scritta. Un murales realizzato di getto quasi tre anni fa, ma che solo adesso sta riscuotendo grande successo. Tutti possono vederlo. Basta guardare la zona dall’alto con Google Earth e fare attenzione al palazzo “anti-Juve”. La scritta infatti, recita “Juve m…” ed è stata realizzata da un gruppo di tifosi azzurri nel corso dell’ultimo anno a Napoli di Maurizio Sarri.



«Avevamo un sogno nel cuore – afferma l’avvocato Gandolfo Geraci – e ci sentivamo invincibili. La Juventus non era più un problema ed abbiamo voluto esprimere tutto il nostro astio calcistico, attraverso una frase chiara e liberatoria. Oggi – in un periodo difficile – tutti ne parlano e la cercano. Gli elicotteri si fermano a pochi metri da qui per poterla fotografare ed in strada mi chiedono di venirla a vedere. Si è scatenato un vero tour con decine di richieste e ne sono contento. Da qui si vede tutto l’amore della gente per la squadra che mai come in questo momento vuole una reazione dai calciatori. Il murale si è sbiadito nel periodo più complesso degli ultimi anni, ma abbiamo già pensato di ripristinarlo per dare un segnale chiaro al Napoli: non devi mollare».

Ultimo aggiornamento: 11:25

