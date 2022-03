Tra le squalifiche e le sanzioni stabilite dal giudice sportivo Gerardo Mastrandrea, in relazione alle partite dell'undicesima giornata del girone di ritorno di Serie A, c'è anche una multa da 5 mila euro all'indirizzo di Edoardo De Laurentiis, figlio del patron del Napoli, per aver rivolto una «critica irrispettosa» al direttore di gara Francesco Fourneau al termine del primo tempo del match di sabato scorso tra gli azzurri e l'Udinese. Il vice presidente del club si è indebitamente introdotto in campo, non essendo inserito nella distinta ufficiale.