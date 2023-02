Eintracht Francoforte - Napoli. Di Lorenzo avverte gli azzurri: «Ce la giochiamo al ritorno»

Un gol per mettere la firma e guardare al passaggio del turno. Giovanni Di Lorenzo lascia il timbro su Eintracht-Napoli: «Sapevamo fosse difficile stasera, l’Eintracht è una squadra fisica e dovevamo stare attenti soprattutto alle loro ripartenze» ha detto il capitano del Napoli al termine del match, dopo il secondo gol della sua stagione in Champions.

«All’inizio eravamo contratto poi abbiamo mostrato le nostre qualità ed è arrivata una vittoria importante» ha continuato Di Lorenzo ai microfoni Mediaset. «Siamo felici di quanto fatto stasera, azioni per il gol come il mio le proviamo sempre in allenamento. Vediamo i Quarti? Manca il ritorno, in Europa le partite non sono mai scontate e dovremo prepararci bene per la gara che giocheremo a Napoli».