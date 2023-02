Eintracht Francoforte - Napoli, il rammarico di Zielinski: «Dovevamo chiuderla stasera»

Piotr Zielinski applaude il Napoli, vittorioso a Francoforte e capace di vedere già i Quarti di Champions: «Abbiamo fatto la partita che volevamo, loro si sono difesi molto e ci lasciavano spazio per avanzare. Poi erano pronti a ripartire. Non era facile, in avvio abbiamo avuto difficoltà ma poi siamo venuti fuori e abbiamo controllato la partita» ha detto il polacco a fine partita.

«Rigore sbagliato? Si può sbagliare un rigore, ma al di là di quello avremmo potuto fare qualche altro gol stasera per chiudere il discorso. Non ci siamo riusciti, ci giocheremo tutto a Napoli e sono certo che faremo un’altra grande partita al Maradona» dice Zielinski con un pizzico di rammarico. «Abbiamo avuto tutti grandi allenatori negli ultimi anni a Napoli, con Spalletti stiamo facendo cose eccezionali, possiamo chiudere benissimo quest’anno e prenderci le soddisfazioni mancate negli anni scorsi».