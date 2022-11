Eintracht Frankfurt-Napoli, ecco le date: andata in Germania il 21 febbraio, ritorno al Maradona

Quella tra Napoli e Eintracht Francoforte sarà una sfida all’ultimo colpo, la riproposizione di un faccia a faccia europeo che si era giocato solo vent’anni fa in Coppa Uefa. Gli azzurri di Spalletti partiranno il 21 febbraio in trasferta, a Francoforte, in una sfida che rievocherà le trasferte del Napoli in Germania, terra che ha portato bene agli azzurri in passato, nella seconda settimana degli ottavi di Champions.

Per il ritorno al Maradona, invece, l’appuntamento è fissato per il 15 marzo, quando il Napoli avrà già acquisito il risultato dell’andata e potrà provare a portare a casa l’intera posta in palio. Per Osimhen e compagni, infatti, vista la qualificazione al primo posto nel Girone A della Champions, il vantaggio di giocare in casa il ritorno degli ottavi di finale.