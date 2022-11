Eintracht Frankfurt-Napoli, come giocano i tedeschi: Gotze la stella, l'italiano Pellegrini la sorpresa

Di tutto un po'. L'Eintracht Francoforte allenato dall'austriaco Oliver Glasner è una squadra dai due volti: capace di vincere l'ultima Europa League (ai rigori contro i Rangers) e qualificarsi agli ottavi di Champions solo all'ultimo secondo nel girone del Tottenham di Antonio Conte.

Giocano con un 3-4-2-1 che fa de possesso e del gioco il suo punto di forza. Ovviamente tutto ruota attorno a una stella che non vuole saperne di tramontare: Mario Gotze. Sì, l'uomo che ha regalato il Mondiale nel 2014 alla Germania con il suo gol in finale contro l'Argentina ha scelto Francoforte per ripartire dopo momento di down degli anni scorsi. A lui tocca accendere la luce in avanti e provare a innescare l'attacco dove il migliore marcatore di Champions è Muani.

In tutto il girone hanno segnato 7 gol e subiti 8, a dimostrazione del fatto che la difesa è il vero punto debole. Strano ma vero, perché il portiere proprio quel Trapp che il Napoli ha provato a prendere in estate per sostituire Meret. A proposito di difesa: sulla fascia gioca (a singhiozzo) Luca Pellegrini, terzino della Juventus in prestito in Germania.

In Bundesliga l'Eintracht è al quinto posto in classifica, ha segnato 27 gol e ne ha subiti 21 confermando un trend non propriamente perfetto in fase difesiva.