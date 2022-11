Eintracht Frankfurt-Napoli, Glasner: «Loro sono forti ma si giocherà tra tre mesi»

Il sorteggio di Champions League continua a far parlare non solo a Napoli ma anche a Francoforte, con l'Eintracht che affronterà gli azzurri di Luciano Spalletti. Il club tedesco sarà in campo domani sera con l'Hoffenheim, per l'infrasettimanale di Bundesliga, ma in conferenza stampa l'allenatore Oliver Glasner ha anche commentato la sfida con gli azzurri.

«Non mi solleva questo sorteggio. Il rendimento che stanno avendo i calciatori del Napoli in queste settimane la dice tutta su quella che è la loro qualità» ha detto Glasner ai media tedeschi. «Ma il nostro faccia a faccia arriverà tra tre mesi e mezzo, adesso abbiamo tante altre partite a cui pensare. Ci fa piacere andare a Napoli, ma il Napoli è una squadra tosta».