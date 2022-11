Eintracht Frankfurt-Napoli, Spalletti non si fida: «Non sarà una partita facile»

Anche Luciano Spalletti ha commentato il sorteggio di Champions League che vedrà il Napoli opposto all'Eintracht Francoforte agli ottavi di finale: «A questi livelli sono tutti abbinamenti tosti, difficili, anche se evitare il Psg ci può far piacere», ha spiegato il toscano del Napoli, che domani si ritufferà in campionato contro l'Empoli.

La Champions torna a febbraio con una sfida alla portata del Napoli: «Comunque l'Eintracht di Francoforte è la detentrice dell'Europa League, il secondo trofeo continentale, ed è una squadra in forte ascesa. Non sarà certo facile», ha spiegato Spalletti.

L'allenatore toscano ha già incrociato i tedeschi in Europa League nel 2018/19 subendo però l'eliminazione.