Il Napoli torna subito in campo: Osimhen non si allena

La vittoria di Reggio Emilia contro il Sassuolo è già alle spalle, così come il campionato. Si torna a pensare alla Champions League, per la prima volta nel 2023: così, dopo il rientro di ieri sera in città, Il Napoli torna ad alenarsi agli ordini di Luciano Spalletti a Castel Volturno in vista del match europeo in Germania contro l'Eintracht del prossimo martedì.

Tanta attesa per le condizioni di Victor Osimhen: il nigeriano ieri non è uscito al meglio dal campo di Reggio Emilia. Sia lui che Spalletti hanno rassicurato tutti: questa mattina Osimhen non si è allenato, come sempre capita il giorno dopo di un match. Tutti i calciatori che hanno giocato ieri dall'inizio al Mapei Stadium, infatti, hanno svolto lavoro defaticante stamattina. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in una prima fase di attivazione in palestra e successivamente seduta finalizzata al possesso palla. Per Giacomo Raspadori solo terapie.