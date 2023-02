Non bastava il caos per la vendita dei biglietti. Ora è la «rivendita» a diventare un caso. Così come tutta Eintracht-Napoli: la eco della messa in vendita dei tagliandi per i napoletani che volevano essere presenti nel settore ospiti a Francoforte il prossimo 21 febbraio non si ferma. I biglietti disponibili per i tifosi azzurri sono andati esauriti in poche ore: la richiesta era altissima - fino a 10mila i napoletani in coda online per il tagliando - e la disponibilità non abbastanza. Ma i circa 2700 biglietti a disposizione sono diventati in queste ore un vero giallo.

Partiamo dall'inizio: per poter accedere alla vendita abbonati era necessaria la compilazione di un modulo online in cui inserire tutti i riferimenti (nome, residenza, numeri tessere identificative), prima di poter concretamente acquistare il biglietto. Che sarà consegnato via mail ai tifosi (a partire da lunedì) solo da stampare e conservare, presentandolo poi all'ingresso a Francoforte. Il problema dov'è? Sul tagliando stampato ci saranno solo le informazioni del posto riservato, della gara in programma e un QR code che permetterà la lettura ai cancelli. Nessuna indicazione del nome, come accaduto già in Olanda. Il tagliando e il relativo codice presente saranno sempre legati all'identità di chi l'ha acquistato: quindi, in caso di problemi o necessità, per il sistema sarà facile risalire al nome del tifoso che l'ha comprato online. Ma all'ingresso non sempre è necessario presentare anche un documento d'identità, come era già successo quest'anno a Amsterdam in occasione del match con l'Ajax.

Da qui l'idea di qualche furbetto di acquistare il tagliando e poi rivenderlo sul web a cifre folli: fino a 350 o 400 euro per un biglietto che in realtà ne costerebbe 60. «Ho visto tifosi entrare così già nella scorsa trasferta europea. È un affronto alla nostra passione, oltre che una truffa» la denuncia di Gianmarco, 26enne napoletano presente alla Johan Cruijff Arena. Un vero e proprio mercato nero, anzi azzurro in questo caso, visto che sfrutta l'amore dei napoletani che non sono riusciti ad accaparrarsi un'entrata per una gara tanto attesa.

Un caos denunciato anche dai gruppi ultras che registrano le stesse difficoltà: «Ticketone, Napoli e agenzia. La truffa è l'unica garanzia» lo striscione apparso in queste ore e firmato dai Vecchi Lions a critica della modalità utilizzata martedì.

C'è, però, chi non cade nella trappola e non si fa prendere per la gola. Basta farsi un giro sul web in queste ore per scoprire quanti tifosi napoletani in giro per l'Italia hanno messo in vendita biglietti aerei già acquistati in precedenza per Francoforte nella speranza di poter essere in Germania. Perché acquistarli in anticipo se non si è sicuri del tagliando? Per abbattere i costi sempre più alti delle compagnie aeree, che sfruttano sempre più le gare europee per alzare al massimo le tariffe dei singoli biglietti lucrando di fatto sulla passione di chi segue la squadra del cuore. «Avevamo tutto pronto, ma non siamo riusciti a comprare nemmeno un biglietto». Davide è napoletano, insieme con due amici (uno residente a Milano) avrebbero voluto vivere Eintracht-Napoli dallo stadio. Ma non sarà così. «Per l'albergo credo che riusciremo a risolvere, avendo prenotato una struttura con cancellazione gratuita, diverso è per i voli. Se non riusciremo a rivenderli, perderemo 150 euro a persona».

Nel frattempo si arricchisce di un nuovo capitolo l'indagine su Peter Fischer, il 66enne storico presidente dell'Eintracht che da una settimana è finito sotto i riflettori di un'indagine per possesso e consumo di cocaina. «È un'indagine killer. Sbagliata sin dal primo momento» l'accusa del patron dei tedeschi, che ha risposto alle accuse piovute con un documento ufficiale dei suoi legali, condiviso con la stampa tedesca. Fischer e i suoi avvocati hanno già chiesto la chiusura dell'indagine puntando il dito contro gli accusatori: «Le prove ritrovate non confermano l'accusa» la base della risposta. Il presidente proverà a difendere la carica nel club, di certo non il miglior modo per avvicinarsi agli ottavi di Champions contro il Napoli.