Ha la faccia da bambino serio, «l'uomo da 80 milioni». Forse bisogna cominciare dalla pronuncia, perché questa è una storia che pretende parole esatte, ma comunque ci si sforzi il nome Khvicha Kvaratskhelia non viene mai pronunciato a dovere dalle nostre parti. E allora meglio chiamarlo «il prodigio» perché davvero è il ragazzo delle meraviglie. Aveva ragione De Laurentiis che lo ha ribattezzato semplicemente Zizì perché - facendo il gesto dello slalom - lo aveva visto in video solo zigzagare. È anche per lui la prima grande notte d'Europa, dopo quelle della fase a gironi: gli ottavi di Champions non sono ancora un Everest ma da qui si passa se si vuole arrivare in alto. È una storia di iperboli e voli. Due gol fatti nella fase a gironi, tutti e due all'Ajax tra andata e ritorno. È uno dei ragazzini più forti del calcio europeo e ha tutti gli occhi puntati addosso. Il grande esame è in arrivo: ora non può nascondersi, i tedeschi lo aspettano al varco, è uno dei nemici pubblici di questo Napoli.

APPROFONDIMENTI Eintracht-Napoli, le probabili formazioni Intervista a Billy Costacurta: «Ecco perché Spalletti può vincere la Champions» Arbitra Dias: un solo precedente flop con gli azzurri

Dieci reti in campionato e altrettanti assist e in più i due gol in Champions: per fare 13 basta poco. E il prodigio punta un gol in terra tedesca. È la sua nona gara europea (ne ha fatte due di Conference) e ci arriva dopo la splendida rete al Sassuolo, un gol che è proprio nel suo stile, tiro secco dopo due dribbling e una lunga corsa. Ha l'estro del vero dribblomane ma sa anche quando è il momento di passare la palla: d'altronde, è questo uno dei grandi meriti di un maestro come Spalletti nella crescita dell'erede di Insigne. Lui è uno degli intoccabili, uno di quelli per cui De Laurentiis alzerà muri invalicabili. È incedibile, punto e basta. Scomettete quello che vi pare che resterà qui anche il prossimo anno. Non c'è cifra che farà traballare il presidente: un discorso diverso da quello di Osimhen, che è a Napoli da tre anni, che guadagna già circa 4,6 milioni di euro e con cui è impensabile sedersi a trattare il rinnovo. Fa parte del gioco, anche i tifosi lo capiranno. Ma Kvara no, lui resta qui, intoccabile. Per lui, il calcio è gioia, si vede: un gol è bello ma il dribbling di più. E non è un gesto innato, dipende da anni di calcio in strada o al campetto. Dribblare vuol dire divertire la gente. Crescere, invece, vuol dire capire che il dribbling non è tutto.

De Laurentiis è fiero della sua scoperta, non vede l'ora di scovare altri talenti come lui: Kvara domani a Francoforte avrà il compito di spalancare spazi, inventare corridoi nuovi. Può fare molto male all'Eintracht che patisce le aggressioni rapide e i cambi di passo. Per crescere il sogno come un fiore di serra, bisogna irrorarlo d'attenzione. Se in Europa perdi male anche solo una palla, sei fregato per sempre. Ed è per questo che domani a Kvara verranno chiesti anche gli interessi: ovvero una particolare attenzione a quello che succede sulla sua fascia.