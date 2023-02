Sull'aereo di ritorno da Francoforte diede appuntamento ai giornalisti napoletani nella sua casa di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. Bortolo Mutti detto Lino chiuse la sua esperienza sulla panchina del Napoli con una beffarda vittoria per 3-2 nell'amichevole sul campo dell'Eintracht. Era l'8 ottobre 1997, sarebbe stato licenziato il giorno dopo dal club - Ferlaino era il patron ma non ricopriva incarichi ufficiali - perché nelle cinque partite di campionato aveva collezionato tre sconfitte, un pareggio e una vittoria. Non riuscì a salvarlo Ottavio Bianchi, l'allenatore dello scudetto che era al fianco dell'ingegnere come manager dell'area tecnica. Era toccata a lui la scelta del collega a cui affidare gli azzurri: non andò bene come con Lippi e Simoni.

Mutti lanciò accuse pesantissime ai dirigenti dell'epoca. Disse di non essere stato mai difeso, «perché l'unica cosa che conta è pararsi il sedere». E ricordò che Maradona non c'era più e bisognava fare i conti con la realtà perché la squadra che era stata consegnata a questo giovane tecnico, reduce dalla salvezza col Piacenza dopo lo spareggio contro il Cagliari vinto proprio al San Paolo, «aveva limiti enormi». E diede quell'appuntamento ai cronisti al seguito della squadra per l'amichevole di respiro internazionale: «Vi aspetto per mangiare pane e salame a casa mia». Quando l'aereo toccò la pista di Capodichino, capimmo che Lino si era liberato di un peso.

Quel Napoli, cambiando quattro allenatori (dopo Mutti arrivarono Mazzone, Galeone e Montefusco, l'amico di famiglia), non riuscì a salvarsi: finì il campionato con 14 punti. Nel Sabato Santo del 1998, a Parma, la condanna alla retrocessione era diventata già ufficiale. Dopo 25 anni a Napoli si fanno altri calcoli, quelli sulla data in cui sarà aritmeticamente certa la conquista del terzo scudetto. Tanta acqua è passata sotto i ponti azzurri, tra le retrocessioni e il fallimento del 2004. Nessuno ricorderà più quell'amichevole a Francoforte dove si sentivano soltanto le voci di migliaia di napoletani emigrati, felici per aver visto il gol di Calderon (attaccante argentino super pagato) e la doppietta di Calderon.

Francoforte era stata una tappa amara tre anni prima, quando si giocò la partita degli ottavi Coppa Uefa 1994-1995 persa dal Napoli di Boskov. Ora è tutt'altra storia.