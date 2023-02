Profumo d'Europa. Alla gara con l'Eintracht, Luciano Spalletti vuole arrivarci sulle ali della leggerezza. Non dà peso eccessivo all'impegno di domani, è un'altra «vigilia di Natale» dove non ci sono obblighi perentori di passare il turno. Vuole andare avanti, il più in alto possibile, ovvio, ma sa che la missione epica è vincere lo scudetto. Poi c'è la Champions dove il Napoli ha regalato notti magiche ma senza «gare da vita o morte», senza obblighi particolari di dover arrivare in finale. Aurelio De Laurentiis, che domani sarà a Francoforte, punta a passare il turno: è una questione di bonus Uefa, ma anche per il valore del brand sarebbe un qualcosa di unico. Ma è il campionato l'obiettivo: nessuno chiederà a Spalletti di vincere la Champions, ma è ovvio che arrivare ai quarti sarebbe davvero la ciliegina su una stagione indimenticabile, soprattutto perché l'Eintracht non è una di quelle corazzate insormontabili. Sognare, dunque, non costa nulla. Ma sempre tenendo i piedi per terra. Non è solo una grande partita, è un sistema di misurazione cosmica, il segnale che il nostro calcio manda tra le stelle per vedere quanto sono lontane.

Spalletti torna di nuovi ai suoi fedelissimi, ovvero al 4-3-3 con la formazione che ormai tutti hanno imparato a memoria, da Meret fino a Lozano. L'unico dubbio potrebbe riguardare Mario Rui, ma Olivera ha deluso col Sassuolo ed improbabile rimetterlo in gioco dopo appena 4 giorni. In ogni caso il buon Lucianone ha concesso una domenica di quasi relax, nel senso che allenamento del mattino a parte, non si è concentrato in chissà quali estenuanti riunioni. Dopo tutti questi mesi, ha capito che gli unici incontri che servono sono solo per ragionare su questioni tattiche. Oggi sarà una giornata intensa, anche perché verranno nuovamente mostrati i video dell'Eintracht e della sua ultima gara vinta in casa con il Werder Brema. Accennando ai tedeschi, Spalletti ha solo voluto ricordare che vincere l'Europa League come ha fatto l'Eintracht lo scorso anno, non è questione di poco valore: vuol dire essere mentalmente abituati ad andare avanti nel doppio-confronto che è assai differente dalla partita nella fase a gironi. Oggi, Baldini e Domenichini mostreranno ad Anguissa e Lobotka i pericoli del centrocampo dell'Eintracht. Ma la regola di Spalletti è fissa: fate in Europa quello che fate ogni domenica in Italia e che avete mostrato con Ajax, Liverpool e Rangers. Ovvero con disinvoltura e leggerezza d'animo e di piede. Vero è un Napoli farcito di stranieri, eppure rappresenta benissimo la tradizione italiana rinnovata: c'è solidità difensiva, c'è robustezza mentale, c'è pazienza strategica, e c'è anche il colpo di classe ardito che porta la firma degli stranieri come Osimhen e Kvara. La squadra è, inutile a dirsi, bella e pronta: c'è una certa emozione per un match che mette in palio i quarti di finale che nella storia azzurra non sono mai stati conquistati.

Settore ospiti tutto esaurito da tempo e partita che viene considerata ad altissimo rischio di scontri per via dei gemellaggi incrociati che, di fatto, rendono gli ultrà di Napoli ed Eintracht rivali. I vigili del fuoco di Francoforte, per timore che possa succedere qualcosa all'interno dello stadio, hanno deciso di vietare - un fatto unico - le tradizionali coreografie fatte di fumogeni in curva prima del match. Le coreografie vengono finanziate direttamente da una colletta tra i calciatori dell'Eintracht ma domani non sarà possibile. Ed è polemica in Germania. Controlli serrati per i tremila sostenitori del Napoli attesi a Francoforte già da questo primo pomeriggio: il grosso della spedizione arriverà domattina. No, non è una gita sul Meno. L'euforia che travolge Napoli, però, neppure sfiora Spalletti. Per arrivare tra le prime 8 squadre della Champions più ricca della storia, vuole un Napoli che domani sera non faccia calcoli, giochi per l'unica cosa che ha dimostrato di saper fare: vincere. L'impresa non è una specie di scalata al K2 ma Spalletti non vuole che il suo Napoli si senta favorito. Sarebbe un grosso peccato di presunzione: i tifosi possono volare con la fantasia, ma la sua squadra non può commettere questi errori.