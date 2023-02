Eintracht-Napoli, paura per i tifosi azzurri: rissa nel settore ospiti

Un brutto episodio nella serata di Eintracht-Napoli: durante il match di Champions League, infatti, è scoppiata una rissa all'interno del settore ospiti che aveva aperto le porte ai napoletani arrivati in città per seguire la squadra di Luciano Spalletti in Germania. Da una prima ricostruzione, la rissa sembrerebbe stata causata da tifosi azzurri entrati nel settore ospiti senza biglietti.

Napoli fans fighting eachother away at Frankfurt tonight 👊🏻💥 pic.twitter.com/6hKAuYK88O — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) February 21, 2023