Il primo a provare a stemperare il clima di tensione che si respira a Francoforte è l'allenatore dell'Eintracht. «Faccio un appello ai nostri tifosi ma in generale e a tutti i tifosi: vogliamo una festa di calcio e una festa che si rispetti deve essere pacifica», dice alla vigilia l'austriaco Oliver Glasner. «Deve esserci tanto entusiasmo, ma che sia una festa e basta». Parole necessarie aspettando una partita che si annuncia infuocata non solo in campo, ma anche fuori.

APPROFONDIMENTI De Laurentiis vuole la Champions: «È importante per tutta Napoli» E Spalletti sa come si fa: «I nostri tifosi meritano serate importanti» Ma Glasner sfida il Napoli: «Conosco i loro punti deboli»

C'è grande attesa per la gara di questa sera tra l'Eintracht e il Napoli perché la tifoseria tedesca è considerata una delle più bollenti d'Europa. Per questo motivo i quasi tremila tifosi azzurri che invaderanno Francoforte in queste ore saranno accolti con la massima attenzione da parte delle forze dell'ordine che già da giorni sta pianificando tutto nei minimi dettagli per evitare scontri tra le due fazioni. In Germania sono arrivati in massa e non tutti sono in possesso del biglietto per la partita di questa sera. E ai 2.600 che saranno nel settore ospiti si aggiungeranno tutti quelli che saranno sparpagliati nelle altre zone dello stadio.

La maggior parte dei napoletani è attesa per la giornata di oggi, anche se moltissimi si sono anticipati già tra domenica e ieri mattina. L'allerta da parte della polizia locale è alle stelle e i napoletani che hanno acquistato il biglietto nel settore ospiti saranno scortati fino allo stadio seguendo un percorso ben stabilito e sorvegliato a vista dalle forze dell'ordine.

Intanto agli ultras del Francoforte è stata vietata qualsiasi coreografia. Questo perché i vigili del fuoco non daranno il permesso. Il divieto è scattato a causa dei festeggiamenti per la vittoria dell'Europa League da parte dei tedeschi. In quell'occasione i tifosi accesero fumogeni, petardi e bengala tanto da colorare di rosso tutto lo stadio creando disordini e pericolo. I vigili del fuoco tramite un comunicato hanno fatto sapere che, come in occasione delle grandi partite di BundesLiga e nelle precedenti sfide di Champions League, i tifosi potranno utilizzare solamente bandiere e striscioni, senza l'uso di fumogeni. Subito è arrivata la risposta da parte degli ultras dell'Eintracht, che secondo i media tedeschi sarebbe stata molto dura «Non ci faremo fermare dalle vessazioni delle autorità», avrebbero fatto sapere, promettendo insomma la loro classica accoglienza colorata e calorosa.

Intanto, attraverso un volantino che è stato distribuito già ieri all'esterno dello stadio, ma anche in alcuni punti della città, i tifosi tedeschi hanno fatto presente che nonostante il divieto di introdurre le coreografie, canteranno ancora più forte e faranno sentire ancor di più la loro voce stasera allo stadio per la partita col Napoli.