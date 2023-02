Una notte da non dimenticare, con il cuore rivolto alla squadra anche lontano da casa. Erano tantissimi i napoletani a Francoforte martedì sera, in tremila nel settore ospiti dedicato a loro, poi sparsi in tutti gli altri settori dello stadio tedesco. Doveva essere partita a rischio, ma lo spettacolo della squadra di Spalletti ha lasciato un dolce ricordo a chi aveva il biglietto per una delle più importanti partite della stagione. Almeno fin qui.

APPROFONDIMENTI Champions League, ecco perché il Napoli può davvero vincere la coppa Osimhen simbolo del Napoli: «I top club mi guardano, dipende tutto dalla società» Anguissa mattatore in Champions: così Zambo ha conquistato l'Europa

«È stata una notte fantastica. Stavo per sentirmi male al gol annullato di Osimhen, poi Di Lorenzo ha sistemato le cose» racconta Dino Falconio, notaio napoletano presente nel settore ospiti del Deutsche Bank Park «Ammiro Spalletti sin dal primo giorno, se dice che non bisogna volare troppo in alto gli credo». I napoletani quest'anno sembrano allenati quanto la squadra: il diktat è non guardare troppo in là. «È giusto pensare al ritorno con l'Eintracht per il momento. Ma anche essere ottimisti per il passaggio del turno» le parole di Ciro Thierry Perrella, numero uno della della Fiera Del Mobile di Riardo presente a Francoforte martedì e accanto ai calciatori nelle ore intorno al match. «Li ho incontrati in hotel prima del match e ho avuto subito l'impressione di una squadra carica ma anche serena. Il segreto? Un gruppo solido come mai prima. È una squadra pronta. E ci ha regalato una serata magica. Ero stato in Germania tanti anni fa per lo storico successo di Maradona in Coppa Uefa, martedì ho ritrovato le stesse sensazioni».

Anche l'ex Rettore della Federico II Guido Trombetti ha viaggiato con la squadra in questa due giorni tedesca. «Si percepiva la voglia di fare bene» racconta. «Non è facile restare concentrati, in nessun ambito, ma loro ci sono riusciti. Dopo la gara erano felici ma non ho visto troppa euforia nonostante una vittoria importante. È il messaggio di Spalletti». Il sorriso, però, lo mostra sempre il bomber Osimhen: «È un personaggio raro: nonostante la fama e il ruolo, non nega mai un sorriso o una parola ai tifosi. È un predatore affamato ma anche un ragazzo semplice di 24 anni».

«Lo ammetto, sul finale di gara ci siamo chiesti: chi potremmo prendere ai quarti?» le parole col sorriso di Bruno Siciliano, professore e divulgatore scientifico «Ma un anno fa eravamo convinti dopo il pari a Barcellona in Europa League, ora non dobbiamo commettere lo stesso errore. L'Eintracht non verrà in gita al ritorno al Maradona e i loro tifosi si faranno sentire. La sciarpata finale di tutto lo stadio è stata un messaggio». Un neo, invece, sulla trasferta di Raffaele Carlino, presidente di Carpisa e volto storico del calcio femminile a Napoli: «È stata una notte indimenticabile. Concordo con Spalletti: dovevamo segnare il terzo. Che sia da lezione per le prossime gare: quando incontri una big non puoi sprecare occasioni. Peccato per la disavventura allo stadio: un tifoso del nostro gruppo non è riuscito ad accedere al settore ospiti, il biglietto risultava già utilizzato. Ma com'è possibile? Bisogna sistemare la procedura di vendita dei tagliandi per il bene dei tifosi. E i tedeschi forse non erano pronti a questo esodo azzurro».