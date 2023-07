Niente calcio, almeno in vacanza. Eljif Elmas si ricarica in Macedonia tra famiglia, relax e le arti marziali: il centrocampista azzurro, infatti, si è allenato in queste ore con il connazionale e campione Mma Stefan Pecevski, una vera e propria battaglia con le immagini anche riprodotte subito sui social.

Con loro anche anche Edi Sherifovski, macedone e specialista nella specialità Judo.