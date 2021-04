Eljif Elmas risponde alle voci che in queste ore lo avrebbero visto scontrarsi con Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, durante un allenamento a Castel Volturno. Il macedone ha caricato sui social una foto in cui abbraccia idealmente Rino, probabile risposta per chiudere le chiacchiere delle ultime ore.