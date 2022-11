Elmas, gol vittoria e chiarimento: «Il post sulle panchine? Una gag»

«Ne avevo bisogno», dice Elijf Elmas, di nuovo in campo dal primo minuto e decisivo ancora una volta a Bergamo. «Dopo qualche partita difficile per me, devo ringraziare Spalletti che mi ha dato fiducia oggi. Sono contento per la vittoria e per i tre punti portati a casa. La squadra resta la cosa più importante, abbiamo fatto felici i nostri tifosi e va bene così. Speriamo di poter fare bene a lungo. La fuga? Restano tre punti pesanti, la strada è giusta ma è lunga, dobbiamo fare ancora meglio».

«Spalletti ci dice sempre la formazione poco prima della gara. Ero un po' nervoso perché da tempo non ero titolare ma sono pronto, quando l'allenatore ne ha bisogno io ci sono. E darò sempre il mio massimo, fino all'ultimo minuto. Kvaratskhelia è un grandissimo calciatore, da quando è arrivato sto provando ad aiutarlo a integrarsi. Il post sulla panchina era uno scherzo, non voglio fare polemiche: resto umile e a disposizione della squadra, sono contento quando vinciamo».