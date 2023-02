Elmas l'aveva legata al dito: «Ricordavamo lo scorso anno»

«Non pronunciamo ancora nulla, pensiamo alla prossima partita, vogliamo fare quanti più punti possibili». Elijf Elmas non parla di scudetto ma applaude il suo Napoli: «Siamo felici stasera, era una partita importantissima contro il Sassuolo, torniamo a casa con un sorriso in più. Erano bellissimi i nostri tifosi stasera, li conosciamo bene e sono stati incredibili. Siamo felici di averli dalla nostra parte, speriamo di poter regalare loro un grande finale di stagione».

«Già l'anno scorso qui non era finita bene: eravamo avanto 2-0 e poi abbiamo fatto solo un punto. Lo ricordavamo, stasera serviva mettere qualcosa in più, qualche volta devi anche saper soffrire, correndo e stringendo i denti. Giocavamo contro una squadra di qualità. Sono felice se Spalletti mi fa giocare titolare: tutti siamo importanti in questo momento, io provo a dare una mano ai compagni e la nostra stagione incredibile passa da qui. Anche in Champions abbiamo fatto bene fin qui, ora vedremo: la prossima settimana giocheremo contro un avversario difficile ma vogliamo fare il massimo anche in Europa».