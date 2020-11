Un assist da urlo, decisivo per la vittoria dei suoi. Eljif Elmas non segna ma mette ancora una volta la firma e allunga il suo magic moment dopo la notte da sogno vissuta contro la Georgia lo scorso giovedì e l'accesso ai prossimi campionati europei della Macedonia.

Il centrocampista azzurro ha infatti fornito l'assist decisivo a Stojanovski nella vittoria della Macedonia per 2-1 contro l'Estonia in Nations League. Una trivela da vedere e rivedere per Elmas, risparmiato dal ct macedone Angelovski solo al minuto 85.

Eljifin yaptığı ortanın mükemmelliği... Sanırım her anlamda geliştiriyor bu çocuk kendini. Şu anki kadroda Eljif olsa; ne Ozan kalırdı ne MHY. Takımın gözdesi olurdu ELMAS ÇOCUK. İnşallah bir gün yollarımız tekrardan kesişir. pic.twitter.com/wagiyhWels — Johan 🇳🇱 (@legendcruyff) November 15, 2020

