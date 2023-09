Elmas e il contratto in scadenza: c'è l'Inter alla finestra

Alla fine della stagione appena cominciata anche quella di Eljif Elmas potrebbe essere una situazione delicata per il Napoli. Il calciatore macedone - tra i migliori nell'ultima gara della sua nazionale contro l'Italia ieri - è in scadenza con il club azzurro nel 2025 e non mancano le pretendenti dopo le ultime stagioni da comprimario di lusso per il Napoli.

Il classe 1999 resta uno dei calciatori più duttuili e apprezzati del panorama euorpeo. E secondo i rumors che arrivano proprio dalla Macedonia, l'Inter avrebbe messo con decisione gli occhi sul calciatore, lavorando sul mercato con emissari che hanno cerchiato il nome di Elmas. Nella scorsa estate di mercato anche il Lipsia aveva provato a strapparlo al Napoli ma senza successo, con il club azzurro che proverà a convincerlo a rinnovare prima del termine della stagione.