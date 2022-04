Elmas, il factotum di Spalletti: «Per lui posso giocare ovunque»

«Abbiamo fatto quello che dovevamo a Bergamo. Il gol è stato importante per me e la squadra, dobbiamo crederci ancora di più». Eljif Elmas è carico come tutto il Napoli, la Fiorentina già nel mirino. «Speriamo di fare bene, ci stiamo preparando al massimo. Spalletti mi vuole bene e io ne voglio a lui. Sono cambiate tante cose da quando è arrivato».

«Il mio ruolo? Posso giocare ovunque, ma il mio ruolo preferito è il trequartista, o anche esternoa sinistra» ha continuato il jolly del Napoli a Radio Kiss Kiss. «Pandev mi aveva già spiegato cosa fosse Napoli prima di venire, spero di poter vincere per far felice questo popolo».