Elmas, futuro lontano da Napoli? «Piace a tanti, deciderà Spalletti»

«Ci teneva a giocare la Champions, rimasto deluso come tutti e ora è già concentrato sull’Europeo». Così George Gardi, agente di Eljif Elmas, parla del suo assistito, il centrocampista azzurro oggi impegnato con la Macedonia in vista degli Europei: «Lo vedo molto motivato. Ha giocato molto poco con il Napoli, vorrebbe avere più peso e incidere di più. Ha avuto pochi minuti a disposizione, contenti non possiamo essere, speriamo che con Spalletti le cose migliorino».

«Il club punta su Elmas ma entrava quasi sempre a risultato già acquisito, con i giochi già fatti, non rende facile incidere» ha continuato Gardi a Radio Marte. «Speriamo che le cose cambino. Elmas gode della stima di tante società a livello europeo. Prima di venire al Napoli c’erano già tanti club europei che ci avevano contattato. Ma ha un contratto molto lungo ancora, quindi non sarà eventualmente una sua decisione soltanto ma anche del club. Noi cercheremo di capire che tipo di utilizzo ci sarà, perché un’altra stagione del genere non farà felice il giocatore. Dobbiamo capire se Spalletti crede in lui».