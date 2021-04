Elmas fa la storia con la Macedonia: gol decisivo e Germania battuta

Due gol in tre partite. Questo, però, vale un bel pezzo di vittoria e - soprattutto - scrive la storia recente del calcio europeo. La Germania di Joachim Low viene sconfitta in un match di qualificazione a vent'anni dall'ultima volta, battuta proprio negli ultimi minuti dalla rete di Eljif Elmas, il centrocampista del Napoli sempre più leader della sua Macedonia.

Elif Elmas, Almanya karşısında ülkesi Kuzey Makedonya'ya galibiyeti getiren golü attı.💎 pic.twitter.com/ZbJVd2Iz1w — 1907 RUHU • ORG (@1907ruhuorg) March 31, 2021

Dopo il largo successo (5-0) contro il Liechtenstein, in cui aveva siglato la rete del momentaneo poker, Elmas è stato protagonista con la rete del successo contro i tedeschi dopo i gol di Pandev e il pareggio di Gundogan su rigore. Per il centrocampista azzurro è il quarto gol segnato tra Napoli e Macedonia nel 2021, il quinto in totale in tutta la stagione.