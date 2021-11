Elmas eroe della Macedonia: due gol per sognare i Mondiali

Un pomeriggio da eroe per Eljif Elmas. Il centrocampista del Napoli ha segnato una doppietta decisiva nel 3-1 della Macedonia sull’Islanda, una vittoria che tiene i macedoni al secondo posto del gruppo J e beffa la Romania. Sarà proprio la Macedonia, infatti, a giocarsi gli spareggi Mondiali in virtù del secondo posto guadagnato, un'opportunità storica per la nazionale del centrocampista azzurro.

Macedonia 2-1 Iceland | GOAL! Elmas pic.twitter.com/vhIceohEIM — 𝖥𝖠𝖲𝖳 𝖦𝖮𝖠𝖫𝖲 🦅 (@IFAST66) November 14, 2021