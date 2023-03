Elmas in gol con la Macedonia del Nord, Lobotka non va oltre lo 0-0 con il Lussemburgo

Fa male all'Italia - o almeno alla sua classifica nel girone di qualificazione agli Europei 2024 - ma fa bene a Eljif Elmas: il centrocampista del Napoli ancora in gol, stavolta con la maglia della sua nazionale. Il macedone apre il conto nel match di ieri sera contro Malta, siglando la sua personale decima rete con la Macedonia del Nord. Una rete decisiva che significherà poi tre punti per i suoi, fondamentali nella classifica aggiornata.

Per l'azzurro 90 minuti in campo, esattamente come per Stanislav Lobotka, titolare imprescindibile per Luciano Spalletti come per il neo ct slovacco Calzona: con Lussemburgo, però, viene fuori solo uno 0-0: «Non è il risultato che ci aspettavamo, ma loro sono più avanti di noi anche nello stato di forma», ha commentato il centrocampista azzurro a fine gara.