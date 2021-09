Elmas, gol da record in Europa: il più veloce di un club italiano

13 secondi e pochi centesimi in più. Questo il tempo stimato dall'inizio della partita che è bastato a Eljif Elmas per battere lo Spartak Mosca. Il centrocampista macedone che ha portato in vantaggio il Napoli ha siglato così il gol più veloce in assoluto di una squadra italiana in Europa League, battendo il record precedente. La rete è anche la terza più veloce in assoluto nella competizione: meglio di lui avevano fatto Jan Sýkora nel 2016 (10''69) e Vitolo nel 2011 (13''21).

