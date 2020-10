La positività al covid dello scorso sabato gli ha negato la possibilità di partecipare insieme con i compagni alle convocazioni della sua nazionale, ma Eljif Elmas ha voluto scrivere un messaggio alla squadra direttamente da Napoli: «Lo sapete tutti, oggi è il giorno in cui tutta la Macedonia è con voi. Un giorno in cui possiamo costruire un sogno per tutti i bambini e le persone che non hanno potuto tifare sugli spalti finora e che oggi non possono essere lì. Giocate per voi, per il calcio macedone e per la nostra madre Macedonia», il messaggio del calciatore azzurro, vistosamente provato per l'emozione.

