Elmas, il jolly di Spalletti: «Posso giocare anche in porta»

Un altro gol, un altro sorriso per Eljif Elmas, che ha chiuso i giochi contro la Sampdoria. «Dopo la sconfitta di Milano venire qua e giocare contro la Sampdoria non era facile. Sappiamo anche qual è la situazione della Samp in classifica. Era importante portarci a casa questi tre punti. Come ha detto Spalletti siamo venuti qui come una famiglia e abbiamo vinto».

«Il rigore? Chi se la sente lo tira» dice con il sorriso a Dazn. «Non c'è una gerarchia definita, non deve tirare sempre lo stesso. L'importante è fare gol e vincere la partita. Io ero sicuro di fare gol: era il mio primo rigore in partita e me la sentivo. Mezz'ala o più offensivo non cambia, io provo sempre a dare tutto in campo per la squadra e sono disponibile anche per giocare in porta. Darò tutto per il Napoli fino a che giocherò qui».