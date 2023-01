Kvaratstkhelia ieri non si è allenato, è rimasto a casa a scopo precauzionale, dopo aver svolto mercoledì solo lavoro personalizzato in palestra: martedì la febbre l'aveva costretto a saltare il match di coppa Italia contro la Cremonese, il georgiano si è trascinato i postumi e anche ieri avvertiva ancora sindromi influenzali. Oggi dovrebbe allenarsi a Castel Volturno in gruppo nel giorno della rifinitura e verranno valutate le sue condizioni: la sua presenza, quindi, resta in dubbio per il derby di domani all'Arechi contro la Salernitana.



L'alternativa numero uno a Kvara è Elmas che lo ha già sostituito nelle due partite contro l'Atalanta e l'Udinese andando a segno in entrambe le circostanze. Il macedone è in gran forma e ha fatto centro nelle ultime due gare realizzano con la Sampdoria il rigore che ha chiuso in maniera definitiva la sfida del Ferraris e il gol del 5-1 contro la Juventus. Molto positiva fin qui la sua stagione, cinque le reti totali realizzate finora in campionato, la prima con il Lecce alla quarta giornata al Maradona: rendimento costante con buone prestazioni sia quando è partito da titolare (6 volte, 5 in campionato e una in Champions League) che nelle 17 occasioni in cui è stato schierato a gara in corso. In una sola partita non è stato impiegato in questa stagione, quella contro la Cremonese in cui rimase in panchina: 23 le sue presenze totali, 17 in campionato e 6 in Champions League. Grande continuità del macedone che si è mantenuto sempre su alti livelli confermandosi un elemento importante per Spalletti come già avvenuto l'anno scorso.

Una delle sue più grandi qualità è quella di riuscire a ricoprire con la stessa efficacia più ruoli, incisivo sia da esterno d'attacco che da mezzala sinistra, può giocare anche sulla destra, come contro la Juve quando entrò a inizio ripresa al posto di Politano. E Elmas è stato decisivo con tante giocate importanti contribuendo in maniera consistente al cambio di marcia del Napoli che alla distanza ha messo sempre più alle corde la formazione di Allegri: prestazione impreziosita da una rete bellissima, specialità della casa, con finta, dribbling e tiro vincente di sinistro. Una rete per certi versi simile a quella del 2-1 decisiva che mise a segno al Gewiss Stadium contro la squadra di Gasperini.



Il macedone ha grande qualità tecnica, calcia bene con tutti e due i piedi, punta l'uomo e va via, ha una buona visione di gioco e partecipa con grande applicazione alla fase difensiva: Elmas attacca e difende, quindi è perfetto per gli equilibri di squadra. Sta bene fisicamente ed è carico mentalmente, attraversa un periodo di forma decisamente positivo ed è stato uno dei più brillanti del Napoli in quest'inizio di 2023: ora per lui potrebbe presentarsi un'altra occasione da titolare nel derby contro la Salernitana.



Spalletti ha diverse soluzioni in attacco, a sinistra nel tridente può giocare anche Raspadori che da quella posizione tende poi più ad accentrarsi per giocare alle spalle o vicino alla prima punta. E Jack rappresenta una soluzione che il tecnico potrà scegliere di adottare dal primo minuto oppure durante la sfida dell'Arechi contro la Salernitana.