Elmas, la lezione di Spalletti: «Che spogliatoio, pedaliamo forte»

«Dentro questo spogliatoio sono amico di tutti: kosovari, nigeriani, georgiani, io sto bene con chiunque. Anche negli scorsi anni avevamo un bel gruppo, ma quest’anno gira tutto, anche la fortuna». Eljif Elmas si racconta ai microfoni di Dazn in questo intervallo per le nazionali. E racconta il momento del Napoli. «Poi ci siamo noi che pedaliamo. Sono felice per Osimhen: sta facendo benissimo ed è una fortuna anche per noi. Kim mi ha sorpreso: è una grande persona, ha un gran carattere. Ma anche tutti gli altri lo sono. Condottieri? Ne abbiamo due: in campo Spalletti, nello spogliatoio il capitano Di Lorenzo.

Un amore scoppiato con il suo allenatore. «Spalletti dice che corro ma a me non piace correre. È che devo farlo per forza. Nel calcio moderno è così. Lui mi ha fatto crescere e mi ha mostrato il lato semplice del calcio, divertendosi anche per la squadra» ha continuato Elmas. «Correvo da bambino, facevo tante cose, dal calcio alla piscina, poi aiutavo mio papà in pasticceria, ma mi piaceva farlo. Giocavo da bambino per strada, a 13 anni sono entrato in prima squadra, a 15 anni ero capitano a Skopje e a 16 anni ho debuttato tra i professionisti. Mi piaceva vedere il calcio italiano, seguivo la Roma di Totti, lo amavo, era un fenomeno. Il primo ricordo di Napoli sono le strade strette del centro città. Appena sono arrivato ho chiesto subito di mangiare una pizza. Come le trovi qui non ne trovi altrove. Napoli è diversa da casa mia: qui c’è il mare, c’è vita».