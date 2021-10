Elmas stravince con la Macedonia: stasera Zielinski e Rrahmani

Passeggia la Macedonia di Eljif Elmas. Il centrocampista del Napoli ha giocato tutti i 90' della sfida di qualificazione al Mondiale contro il Liechtenstein che i macedoni hanno vinto con un largo 4-0 in trasferta. Sconfitta dalla Russia la Slovacchia di Lobotka (rispedito a casa per l'infortunio). Questa sera in campo il Kosovo di Rrahmani (contro la Svezia) e la Polonia di Zieinski (contro San Marino).

